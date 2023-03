Casa do Artesão reabre ao público neste domingo com shows e homenagens

A casa do Artesão abre as portas para a população neste domingo (19) com muita música e atrações para comemorar não só a entrega do prédio, como também a semana do artesão, que inicia na próxima semana.

O local estava em obras desde novembro de 2021, e agora será reavivado com novas instalações elétricas e hidros sanitárias, nova arquitetura em banheiros, esquadrias e pintura do prédio, que fica na Av. Afonso Pena esquina com a Av. Calógeras. O investimento contou com R$ 2,5 milhões dos cofres públicos.

Para o diretor presidente da Fundação de Cultura de MS, Max de Freitas “a entrega do restauro da Casa do Artesão é extremamente emblemática para o Estado, nossos artesãos e a população, um local histórico que hoje tem mais de 3 mil peças de cerca de 800 artesãos, fomentamos as tradições artesanais e a geração de emprego e renda para esses profissionais além de ser um local turístico em nossa capital”.

Durante o evento serão entregues as homenagens às três artesãs que representarão a classe na semana: Beatriz Barros, Lucimar Maldonado e Leslie Bassi Gaffuri que tem grande contribuição para o artesanato de MS com peças comercializadas em diversas feiras nacionais e internacionais. Será aberta também a exposição Rota Pantaneira, com obras de diversos mestres do artesanato dessa região.

Para fechar a noite de comemoração, a partir das 19h haverá shows com os artistas Geraldo Espíndola e Gabriel Sater gratuito para a população. A partir de segunda-feira a Casa do Artesão funciona em seu horário normal: de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h30 e sábado das 8h às 14h.

Deixe seu Comentário

Leia Também