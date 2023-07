"Choram as rosas", Bruno & Marrone fará show na Capital com a turnê "Histórias"

"Garçom, olhe pelo espelho. A dama de vermelho, que vai se levantar…" Aoow Bruno & Marrone! Uma das duplas sertanejas mais tradicionais do Brasil, volta a Campo Grande no dia 1° de setembro, para se apresentar em um show que será realizado no Shopping Bosque dos Ipês. A venda de ingressos começa nesta quinta-feira (13), no site.

Os sertanejos retornam à Capital, desta vez com a turnê “Histórias”, que apresenta um repertório de sucessos e músicas que fazem muita gente "sofrer largado". Nem mesmo quem está amando sai ileso das emoções quando a dupla canta músicas como “Vida Vazia”, “Inevitável” e “Te Amar Foi Ilusão”.

O repertório tem ainda sucessos como “Dormi na Praça”, “Agora”, “Choram as Rosas” e “Um Bom Perdedor”.

A última vez que a dupla esteve em Campo Grande foi em novembro de 2022, ao lado do cantor Leonardo, dividindo o palco na turnê Cabaré, que apresenta clássicos da carreira dos três músicos.

Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados.

