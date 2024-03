Choro musicado agora Ã© PatrimÃ´nio Cultural do Brasil

Segundo o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o termo choro foi a forma chorosa de se tocar as músicas estrangeiras no final do século XIX, chamado pelos apreciadores de "uma manifestação cultural de música de fazer chorar". Artistas como Pixinguinha e Altamiro Carrilho são nomes que fizeram parte do movimento. E é musicado pelo conjunto de bandolim, flauta, violão sete cordas, pandeiro, cavaquinho e clarinete em rodas.

A partir de hoje (29), o estilo passa a ser Patrimônio Cultural do Brasil, sendo reconhecido como parte da cultura e da história do país. A decisão foi unânime, tomada pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, presidido pelo Iphan.

O pedido foi feito pelo Clube do Choro de Brasília e Santos, e pelo Instituto do Choro do Rio de Janeiro por meio de um abaixo-assinado. O gênero será registrado no Livro das Formas de Expressão do Iphan, que reúne expressões artísticas no geral, como o frevo e a roda de capoeira.

“Significa que é um bem que dá orgulho, que representa a nação. É a primeira manifestação genuinamente brasileira anterior ao samba e que faz o nosso perfil, da alma profunda. Reúne influências da Europa, da África, cada região uma riqueza. Tudo isso se mistura e se transforma nesse ritmo”, disse o músico e presidente do Clube do Choro de Brasília, Henrique Lima Santos Filho, conhecido como Reco do Bandolim.

