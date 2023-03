Cidade da Páscoa: Prefeitura promove "Páscoa da Família" nos Altos da Afonso Pena

Depois da Cidade do Natal, e quase Cidade do Carnaval, vem aí Cidade da Páscoa! A Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, detalhou durante entrevista a programação da “Páscoa da Família”, que acontecerá na Cidade da Páscoa, nos altos da Afonso Pena, de 31 de março a 9 de abril.

O Espaço, recentemente reformado, contará com decoração temática, praça de alimentação, encenação da Paixão de Cristo com o grupo Senta que o Leão é Manso, da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), e apresentação musical com o cantor gospel Fernandinho.

Além de uma gastronomia diversificada, o local contará com atrações também para as crianças, um espaço kids com brinquedos infláveis como escorregador, pista de obstáculos e cotonete e cama elástica, gratuitamente para a população.

Todos os dias haverá a “Parada da Páscoa”, onde artistas caracterizados desfilarão dentro da Cidade. Está na programação também a “Caça aos Ovos”, que surgiu em parceria com uma empresa privada.

Com muitos coelhos e chocolates, a Cidade da Páscoa promete ser uma grande atração para todos. O evento vai contar também com a missa celebrada pelo Arcebispo Dom Dimas.

Assim como na Cidade do Natal, a previsão é de que a Cidade da Páscoa atraia milhares de pessoas. Um espaço pensado para receber as famílias não só de Campo Grande, mas de todo o Mato Grosso do Sul.

