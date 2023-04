Cidade da Páscoa: Programação tem música, oficina de ovos e passeio de City Tour

Em mais um dia de programação, a Cidade da Páscoa continua nesta terça-feira (4), com musicais, fabricação e pintura de ovos e entretenimento para toda a família na Parada temática.

Oferecida em parceria com o Senai MS, as oficinas de ovos começam às 17 horas e desenvolverá na palestra, noções básicas de boas práticas em higiene na manipulação de alimentos e até conteúdos sobre controle precificação e vendas, além das atividades de pintura dos ovos não comestíveis para as crianças.

Às 18h30, o som da Cia Fontele toma conta da Cidade da Páscoa. Na apresentação de hoje, a Companhia levará obras de Vivaldi, Bach, Beatles e também músicas sacras. Pouco depois, às 19h, é a vez da Procissão da Santa Ceia, representada pelos 12 discípulos de Jesus.

Já às 20h, é a vez de Chicão Castro subir no palco, muito conhecido na cidade, o cantor apresenta um repertório que mescla o clássico e o atual da Música Popular Brasileira. No mesmo horário começa a caça aos ovos, dinâmica voltada para as crianças, com muita aventura em busca dos tesouros pascais escondidos em pontos estratégicos, garantindo emoção do início ao fim.

A Parada da Páscoa encerra a noite às 21h, com personagens interativos, muita música e alegria para toda a família.

Serviços

A Cidade da Páscoa dispõe de praça de alimentação com mais de 11 opções de restaurantes e uma linha de ônibus especial, 020. O trajeto sai da Praça Ary Coelho, seguindo para a Cidade da Páscoa e voltando para a praça, com parada de cinco minutos em cada ponto. O horário de circulação será das 15h45 às 23h25, todos os dias da semana.

Os serviços ainda contam com o City Tour até domingo (9) com saídas da Cidade da Páscoa às18h, 19h e 20h

As senhas serão distribuídas no local, meia hora antes.



