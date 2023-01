Cidade do Natal ficará fechada nesta quarta-feira devido a chuva

A Prefeitura de Campo Grande informou, no início desta tarde, que devido ao mau tempo, a Cidade do Natal ficará fechada nesta quarta-feira (4).

A decisão ocorre em virtude das fortes chuvas que atingem a Capital. Equipes irão realizar no local a manutenção e limpeza. As atividades serão retomadas amanhã, quinta-feira (5), a partir das 17h, com diversas atrações culturais e musicais.

Até o dia 15...

Ainda não acabou! A Cidade do Natal continua aberta até o dia 15 de janeiro, com programações especiais para toda a população. Segundo o calendário do local, a Parada Natalina continua acontecendo na Cidade do Natal, nos altos da avenida Afonso Pena até o dia 8 de janeiro, em um único horário, às 21h.

O desfile conta com mais de 30 personagens, incluindo o Senhor e a Senhora Rena, além do cortejo musical. Ao final, as crianças e os adultos podem tirar fotos com as atrações.

Além da apresentação, a população também pode aproveitar de brinquedos, roda gigante inclusiva, além de uma decoração que garante espaços instagramáveis no local.

Tour

Desde segunda-feira (2), o City Tour está com saída em quatro horários, sendo 17h, 18h, 19 e 20h. A retirada de senhas é na entrada da Cidade do Natal, com a equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

O passeio que é gratuito segue do local até a Praça Ary Coelho. Crianças, devem estar acompanhadas dos seus responsáveis. Ao todo, são 70 lugares disponíveis, sendo 55 em cima e 15 na parte de baixo.

