Cidade do Natal: sexta-feira também é dia cantatas e parada natalina na Capital

A Programação da Cidade de Natal nesta sexta-feira (30), segue com apresentações musicais, gastronomia e personagens encantados. As atrações têm início a partir das 17h, com a abertura do local. Hoje, além das Cantatas de Natal, tem apresentação do DJ Marcelo Nova, conhecido pelos sets ReggaeFunkTon e Banda Control A, com clássicos do rock.

A Parada segue até o dia 8 de janeiro, e agora, em um único horário, às 21h. O desfile conta com mais de 30 personagens, incluindo o Senhor e a Senhora Rena, além do cortejo musical. Ao final, as crianças e os adultos podem tirar fotos com as atrações.

Virada do Ano

No dia 31 será realizada uma noite especial, repleta de shows, apresentações culturais e queima de fogos para as famílias campo-grandenses, a partir das 20h.

Quem abre a festividade é o DJ Marcelo Nova, na sequência, às 21h é a vez da Banda On The Road; às 22h30 o cantor de pagode, Fernandinho se apresenta. Para encerrar a noite, às 23h40, a Banda de Ontem fecha com chave de ouro a virada do ano, promovida pela Prefeitura de Campo Grande.

No dia, a tradicional Parada Natalina será às 19h. O desfile conta com mais de 30 personagens, incluindo o Senhor e a Senhora Rena, além do cortejo musical. Ao final, as crianças e os adultos poderão tirar fotos com as atrações. No local, a Parada segue até o dia 8 de janeiro. A Praça de Alimentação irá funcionar até à 1h30 do 1º dia de 2023. Os brinquedos e a Casa do Papai Noel até às 20h.

