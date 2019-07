CineFórum abre incrições na 2° edição do evento

O CineFórum abre inscrições para a segunda edição da mostra de cinema e debate com tema “Conexões” que acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de setembro na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em Campo Grande.

Neste ano, além da exibição de filmes, também haverá a participação de grupos de apresentação de trabalhos para a discussão de resumos e artigos que serão avaliados para a publicação nos anais do evento, oficina, palestras e intervenção artística.

A programação conta com a mini exposição de arte “A arte resiste por todos: As conexões do amor ao ódio”, dentre as obras, será exposta a original Frida Kahlo XIV da artista Panmela Castro, grafiteira, artista internacional e criadora da rede NAMI, uma rede de mulheres que usa as artes urbanas para promover seus direitos.

Confira a programação:

23 de setembro

O documentário Corpo Manifesto, de Carol Araújo abre a mostra às 18h no auditório da UEMS. O filme explora o corpo e suas representações de maneira poética, com performance da artista Nina Giovelli e entrevistas de pensadores e militantes femininas.

Após a exibição, o debate fica por conta de Erica Malunguinho, mestre em estética e história da arte pela Universidade de São Paulo.

24 de Setembro

Na parte da manhã, haverá a apresentação dos trabalhos submetidos e aprovados pelos grupos Vídeo Luz Ribeiro

Na parte da tarde, das 13h às 17h o Teatro Arena da UEMS receberá a intervenção artística do Palco das Mina com a escritora e poeta Luz Ribeiro, direto do Slam das Minas de São Paulo e o Slam Camélias, coletivo de mulheres de Campo Grande que fazem poesia nos espaços urbanos da cidade.

A noite, a partir das 18h, no auditório da UEMS acontece a exibição do filme Yonlu, dirigido por Hique Montanari.

O debate posterior ao filme fica por conta de Thaíze Reis e Paulo Vitor Navasconi. Thaíze é doutora em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos e professora de Psicologia da UFMS.

25 de Setembro

No último dia do evento, a palestra da tarde fica por conta de Lucia Santaella, uma das principais estudiosas da Semiótica Peirciana e dos Estudos de Linguagens no Brasil, a palestra tem como temática “A Semiótica e as Linguagens Visuais na Contemporaneidade”.

O filme Domina Nocturna, dirigido por Larissa Anzoategui fecha o evento às 18h no auditório da UEMS com o especial CineFórum Horror. A organização do evento é uma iniciativa dos acadêmicos do curso de Letras/Espanhol Renan Dalago, Ágatha Martins e Narriman Medrade, sob orientação e supervisão dos professores Volmir Cardoso, Nataniel dos Santos Gomes e José Barreto dos Santos.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 06 de Setembro pelo site do CineFórum.

Deixe seu Comentário

Leia Também