Com diversas atraÃ§Ãµes, Semana do ArtesÃ£o acontece em marÃ§o em Campo Grande

No mês de março, entre os dias 19 e 26 de março, acontece mais uma Semana do Artesão, que chega a sua 16° edição em Campo Grande, que desta vez contará com diversos locais para as apresentações.

O evento reunirá feiras, exposições, atrações culturais e rodada de negócios que estão previstas para acontecerem no Bioparque Pantanal, Armazém Cultural, escolas públicas, Morada dos Baís e Assembleia Legislativa.

A Semana do Artesão objetiva fortalecer o artesanato do Estado e promover sua consolidação como setor econômico sustentável, que valoriza a identidade cultural de Mato Grosso do Sul através de ações de fomento, geração de renda, capacitação com foco no empreendedorismo, além de atividades que permitem a interação com o público.

Com uma programação extensa, a Semana terá abertura no Bioparque Pantanal em 19 de março. No Armazém Cultural e na Feira Central acontece a Feira de Artesanato Mãos que Criam, de 20 a 24 de março, e também as oficinas de artesanato para crianças e adultos.

No dia 21 acontece a Rodada de Negócios do Sebrae. Nas escolas públicas em Campo Grande, de 20 a 26 de março, acontecem oficinas de artesanato. Já na Morada dos Baís, no dia 23 de março, acontece o Café na Praça, aberto ao público em geral.

Na Assembleia Legislativa, em 26 de março, acontece a Sessão Solene Conceição dos Bugres, homenagem anual dos deputados aos artesãos de Mato Grosso do Sul. Na edição deste ano da Semana do Artesão, serão homenageados os artesãos Cleber Ferreira Brito, Claudia Castelão e Olinda Vergilio.

