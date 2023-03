Com mais de 150 artesãos, feira "Mãos que Criam" inicia hoje na Capital

Com mais de 150 artesãos confirmados, a feira “Mãos que Criam" será aberta nesta quarta-feira (22), à partir das 19h no Círculo Militar. O evento faz parte da Semana do Artesão e segue até domingo (26) com entrada gratuita, das 14h às 22h, nos restantes dos dias.

Os participantes envolvidos, fazem parte de oito etnias indígenas, de 13 municípios de Mato Grosso do Sul, as peças artesanais trazem à tona temas referentes ao Pantanal, populações indígenas, intercâmbio cultural favorecido pelas divisas e fronteiras com Paraguai e Bolívia, além do movimento migratório oriundo de várias partes do País e do mundo.

Durante toda a semana serão oferecidas oficinas de artesanato para a população com inscrições gratuitas, aulas de modelagem em argila, macramê, trançado de fibras naturais e oficina de cerâmica para crianças.

Serviço

A exposição estará aberta ao público, com entrada gratuita, das 14h às 22h, até domingo (26), no Círculo Militar, localizado na Avenida Afonso Pena, 107.

