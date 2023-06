Com open pipoca e algodão doce, Luccas Neto fará show na Capital em setembro

Influenciador queridinho entre as criançada, Luccas Neto estará de volta a Campo Grande, trazendo seu novo show “O Bem vs O Mal”. O evento será realizado no dia 23 de setembro deste ano, no Bosque Expo do Shopping Bosque dos Ipês, a partir das 18h. Ingressos estão à venda pelo site.

O show apresenta uma batalha épica entre o bem e o mal, onde a imaginação e a criatividade serão as maiores aliadas.

Luccas Neto ganhou fama após conteúdos voltados para o entretenimento infantil e pré-adolescentes. Sem palavrões, sua ideia é buscar um jeito lúdico de se comunicar, principalmente, com os pequenos. A ideia é mostrar a importância de brincar durante a formação da personalidade de cada um, hoje em dia tão esquecida.

O evento que será open de pipoca e algodão doce das 16h30 às 18h30 já está com ingressos à venda, os setores começam a partir de R$ 55.

A organização do evento ressaltou que a entrada de menores de 16 anos no evento é somente na companhia dos pais ou responsáveis.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também