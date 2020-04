Cultura de MS divulga artistas selecionados para recebimento de auxílio emergencial

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou nesta segunda-feira (27) o edital emergencial “MS Cultura Presente”, que irá oferecer auxílio para 571 artistas do estado durante a pandemia do novo coronavírus (Covid19). Os beneficiados irão receber o valor de R$ 1,8 mil em duas parcelas.

Segundo a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), responsável pelo projeto, a medida contemplará artistas das seguintes áreas: Artes Cênicas (Dança, Teatro e Circo), Música, Artes Visuais, Audiovisual, Artesanato, Literatura e Patrimônio Cultural.

Como não foram contempladas todas as inscrições previstas no edital, a presidente da Fundação de Cultura, Mara Caseiro, afirmou que será lançado novo processo emergencial nos próximos dias. “Foram preenchidas 571 vagas das 722 lançadas no edital. Como restaram 151 vagas, iremos abrir com o aval do governador Reinaldo Azambuja e do secretário de Governo, Eduardo Riedel, novo processo emergencial com o valor de R$ 271.800,00”, disse Mara.

Para conferir a lista completa dos selecionados clique neste link.

Deixe seu Comentário

Leia Também