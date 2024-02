De volta à Campo Grande, Afonso Padilha trará show "Ninguém se importa"

O humorista Afonso Padilha voltará a Campo Grande. Ele se apresenta com seu show “Niguém se importa” no dia 9 de março, às 20h.

O curitibano começou no stand up comedy no fim do ano de 2009 fazendo open mic. Já participou dos maiores festivais de comédia do país: Risológico, Risorama, Risadaria e Virada Cultural paulista - palco stand up.

Como autor tem 3 peças escritas, duas encenadas: "Eu te odeio, meu amor" e "Até que o casamento nos separe", ambas feitas no festival de teatro de 2012. A peça "Até que o casamento nos separe" continua em cartaz e está rodando o Brasil com atuações de Marco Zenni e Lilian Marchiori.

Além de comediante e humorista, também está tentando a carreira como escritor, com três livros escritos, sendo um infantil.

Os ingressos estão à venda no site, a partir de R$ 57,00.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também