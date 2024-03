Desapega Campo Grande! Evento de desapego acontece neste sábado na Capital

O "Desapega Campo Grande”, evento organizado pelo Coletivo de Brechós de Mato Grosso do Sul, acontecerá neste sábado (23), no Parque Ayrton Senna, na Capital. Juntando no mesmo espaço pessoas que querem desapegar de roupas, calçados, acessórios, brinquedos, coisas de casa, decoração, livros e até plantinhas, este será o primeiro evento de desapego com essa dimenção.

Com mais de 60 expositores confirmados, o 'Desapega CG' contará com espaços onde os visitantes poderão adquirir peças boas e no precinho.

“A ideia surgiu porque muita gente nos procurou querendo desapegar, mas nós só atuamos com pessoas que querem empreender no ramo de brechós. Então vimos que era a chance de darmos oportunidade para as pessoas que queriam somente praticar o desapego”, contou a coordenadora do Coletivo de Brechós, Val Reis. “Quando a gente passa pra frente um objeto ou roupa que não nos serve mais, estamos aumentando a vida útil daquela peça, o que é sustentável e eco-friendly, gerando impacto positivo para o meio ambiente”, acrescentou ela.

O evento pioneiro não se trata apenas de comércio, mas sim de uma oportunidade para a comunidade se reunir e promover a prática do desapego.

As inscrições para as pessoas levarem seus desapegos vai até hoje (19). Basta preencher o cadastro que está no site. Este é o primeiro de três eventos já agendados no primeiro semestre de 2024.

Serviço

Desapega Campo Grande;

Sábado (23);

Das 8h às 16h;

Parque Ayrton Senna - Aero Rancho.

