'Descontão Cinemark' tem ingressos por R$ 12 até dia 19 de junho

Quer ir ao cinema pagando apenas R$ 12? Até o dia 19 de junho isso será possível! A Cinemark começou sua grande promoção anual, o 'Descontão Cinemark'. O preço único estará disponível de segunda a quinta-feira, com exceção dos feriados.

Vale destacar que a promoção é válida para as salas 2D e 3D. Além dos ingressos, os combos também estão com promoção. No combo I, por apenas R$ 29, o cliente poderá adquirir 1 pipoca média salgada + 1 bebida pequena e 1 água. Já no combo II, por R$ 49, o cliente terá direito a 2 pipocas médias salgadas, 2 bebidas pequenas e 2 águas.

Veja as datas das promoções:

27 a 29 de maio;

3 a 6 de junho;

10 a 13 de junho;

17 a 19 de junho;

Durante a promoção, alguns filmes que estarão em cartaz são:

Harry Potter: O prisioneiro de Azkaban;

Garfield: Fora de Casa;

Planeta dos Macacos: O Reinado;

Bad Boys: Até o Fim;

Imaculada;

Meu Sangue Ferve por Você;

Amigos Imaginários.

