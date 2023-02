Desfiles das Escolas de Samba da Capital serão nos dias 20 e 21 de fevereiro

Os desfiles das 8 Escolas de Samba de Campo Grande serão nos dias 20 e 21 de fevereiro, a partir das 20h, na Praça do Papa, na Capital. Confira a orgem de cada uma delas que vai brilhar na pista.

No primeiro dia de desfile, 20 de fevereiro, irão se apresentar as seguintes escolas:

ARESM Herdeiros do Samba;

GRES Unidos do Cruzeiro;

GRES Unidos da Vila Carvalho;

GRES Igrejinha;

No segundo dia, 21 de fevereiro, será a vez de mais 4 escolas:

GRES Cinderela Tradição do José Abrão;

GRES Deixa Falar;

GRES Unidos do Aero Rancho;

GRES Os Categráticos do Samba;

A Praça do Papa é localizada na Av. Alfredo Scaff, no bairro Santo Amaro. Próximo ao Fort Atacadista. E aí, animados para o Carnaval 2023?!

