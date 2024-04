Despedida! Banda Sepultura fará show em Campo Grande em agosto

A Banda de metal mais famosa do Brasil, Sepultura, anunciou seus shows de encerramento em mais de 40 países com a turnê “Celebrating Life Through Death”. O melhor disso é que Campo Grande está entre as cidades que vão receber a banda nessa despedida. Na Capital Sul-mato-grossense, o show acontecerá no dia 17 de agosto, Ginásio Guanandizão.

Maior nome do metal brasileiro, grupo ganhou respeito internacional ao misturar som pesado com música tribal, indígena e africana. "O Sepultura vai parar. Vai morrer. Uma morte consciente e planejada", desabafou a banda, em um comunicado.

“Estamos no melhor momento da história da banda e saímos de cena de uma forma muito tranquila. São ciclos que se fecham e se renovam. Queremos celebrar. Não queria que o Sepultura acabasse com uma briga ou que a gente ficasse velho demais no palco”, explicou o guitarrista Andreas Kisser.

O grupo se apresentará na formação atual, que conta com Andreas Kisser (guitarra), Paulo Jr. (baixo), Derrick Green (vocais) e Greyson Nekrutman (bateria).

A venda dos ingresos já está liberada pelo site. Os valores vão de R$ 68,00 a R$ 198,00 + taxas.

Vale ressaltar que ao comprar o “Ingresso Social” está colaborando com a CUFA. Os ingressos promocionais estarão disponíveis por 72h ou enquanto durar o estoque.

Serviço

Sepultura - turnê “Celebrating Life Through Death”;

17 de agosto de 2024;

Ginásio Guanandizão

Compre aqui.

