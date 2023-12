Dezembrou! Confira lançamentos do streaming para o último mês de 2023

Dezembro chegou, e com a virada de um mês também chega um novo “cardápio” de filmes, séries, animes, documentários e muito mais nas plataformas de Streaming.

Com conteúdo para os amantes de ação e aventura, até para quem só quer aproveitar um tempo família e curtir o clima natalino, o último mês do ano chega com um pouco de tudo para os assinantes dos serviços de streaming.

Quer se agendar com os lançamentos e planejar quando vai maratonar? O JD1 separou os principais lançamentos para o mês na Netflix, Prime Video, HBO Max e Disney+.

Confira as datas:

Netflix

01/12- O Último dos Moicanos

01/12 - Sweet Home/12 - Temporada 2

04/12 - Diário das Fadas/12 - Temporada 2

06/12 - O Natal de Costume

07/12 - Eu Odeio Natal/12 - Temporada 2

07/12 - Vozes da Segunda Guerra

07/12 - Hilda/12 - Temporada 3

07/12 - The Archies

08/12 - O Mundo Depois de Nós

11/12 - Tempo

12/12 - Solteiros, Ilhados e Desesperados/12 - Temporada 3

13/12 - Se Eu Fosse Luísa Sonza

14/12 - Yu Yu Hakusho

14/12 - The Crown/12 - Temporada 6/12 - Parte 2

14/12 - Asas da Ambição/12 - Temporada 2

15/12 - Ah, o Natal…

15/12 - A Fuga das Galinhas/12 - A Ameaça dos Nuggets

20/12 - Casamento às Cegas Brasil/12 - Depois do Altar

20/12 - Maestro

22/12 - Top Gun/12 - Maverick

22/12 - Minha Vida com a Família Walter

22/12 - A Criatura de Gyeongseong

22/12 - Rebel Moon/12 - Parte 1: A Menina do Fogo

24/12 - Meu Cunhado é Um Vampiro

25/12 - O Poderoso Chefinho 2/12 - Negócios da Família

25/12 - Star Trek: Prodigy – Temporada 1

28/12 - A Concierge Pokémon

29/12 - Berlim

31/12 - De Volta às Raízes

31/12 - One Piece/12 - 406/407

31/12 - One Piece/12 - Arquipélago Sabaody

Prime Video

01/12 - A Batalha de Natal

01/12 - Os Smurfs: Um Conto de Natal

01/12 - Dragon Ball Super: Super Hero

02/12 - Elvis

07/12 - A Fantástica Fábrica de Chocolate

08/12 - O Primeiro Natal do Mundo

08/12 - Dating Santa

08/12 - Your Christmas Or Mine 2

08/12 - Amsterdam

08/12 - Silver and the Book of Dreams

08/12 - Merry Little Batman

13/12 - Murilo Couto: Leso – Temporada 1

15/12 - Golda – A Mulher de Uma Nação

15/12 - Reacher – Temporada 2

18/12 - Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

20/12 - King Richard: Criando Campeãs

20/12 - Los Farad – Temporada 1

25/12 - The Estate

26/12 - DC Liga dos Superpets

28/12 - Sobre Meu Pai

29/12 - Wildflower

HBO Max

15/12 - Barbie

Disney+

01/12 - Paddington

01/12 - Paddington 2

01/12 - Indiana Jones e o Chamado do Destino

02/12 - Doctor Who: The Edge of the Universe

06/12 - Soundtrack #2

06/12 - Dress Rehearsal

06/12 - The Super-Villains of Valley View

08/12 - Diário de um Banana no Natal: A Casa dos Horrores

09/12 - Doctor Who: The Toymaker

13/12 - Undead Unluck

13/12 - Now and Then: The Last Piece Of The Beatles

13/12 - Mickey Salva o Natal

15/12 - Eternal Heroes: Indiana Jones & Harrison Ford

20/12 - BTS Monuments: Beyond The Star

20/12 - Percy Jackson e os Olimpianos

20/12 - Tico e Teco: Vida no Parque

20/12 - Dragons of Wonderhatch

22/12 - E se…? – Temporada 2

25/12 - Doctor Who: The Church on Ruby Road

27/12 - Aaron Carter: O Pequeno Príncipe do Pop

