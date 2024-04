Domingo tem Guilherme & Santiago, pagode e arte na Praça Bolívia

O domingo (13) conta com bastante atração para quem quer aproveitar o dia em família. Pela Expogrande, a dupla Guilherme & Santiago encerram o evento com show gratuito, mas ainda há arte e artesanato na Praça Bolívia, Patrulha Canina para a criançada e muito mais.

Confira a Agenda Cultural do JD1 deste fim de semana:

Patrulha Canina – Sucesso na TV, agora a Patrulha Canina também está no teatro. Trata-se de desenhos animados com seis filhotes de cães heróis, que vivem inúmeras aventuras sob o comando do garotinho Ryder.

Horário: sessões às 15h e 17h

Local: Teatro Dom Bosco - Av. Mato Grosso, 225 - Centro

Entrada: ingressos a partir de R$ 35, pelo link https://encurtador.com.br/yOSTX

Praça Bolívia – Arte, moda, artesanato, apresentações musicais e artísticas, culinária, colecionismo, antiguidades e muito mais. A feira da Praça Bolívia vem com tudo neste domingão.

Horário: 9h às 14h

Local: Praça Bolívia – R. Barão da Torre – Coophafé

Entrada: gratuita

Feira Meus Axés - A feira promete uma experiência rica em cultura e criatividade, com uma variedade de expositores que oferecem artesanato, ervas, banhos, doces e gastronomia típica. Os produtos inspirados nos Axés trazem linhas de saboaria com imagens de orixás e banhos energéticos, refletindo a espiritualidade e a tradição dessa cultura. Além disso, os visitantes poderão desfrutar de licores, doces, quitutes e até mesmo saborear um autêntico acarajé, proporcionando uma verdadeira imersão nos sabores e tradições dos Axés.

Horário: 9h às 14h

Local: Praça do Preto Velho – Avenida Fábio Zahran, s/n – Jardim Paulista

Entrada: gratuita

Guilherme e Santiago - O último dia de Expogrande será de portões abertos ao público e show gratuito da dupla sertaneja Guilherme e Santiago.

Horário: abertura dos portões às 18h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho - R. Américo Carlos da Costa, 320 - Vila Carvalho

Entrada: gratuita

Quadra de samba - Tadeu e convidados agitam o domingão com muito samba, das músicas clássicas às desconhecidas, na quadra de basquete do Uatahell.

Horário: 17h às 22h

Local: Uatahell Bar - R. 15 de Novembro, 797, Centro

Entrada: R$ 5 após às 17h

Pagodin do Ponto - Nada melhor do que terminar o fim de semana ouvindo um pagodinho. O grupo Samba do Caramelo comanda a roda no Ponto Bar.

Horário: a partir das 18h

Local: Ponto Bar - R. Dr. Temistocles, 103 - Centro

Entrada: a partir de R$ 5 na portaria

