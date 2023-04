Dona de memes e muitas previsões, Márcia Sensitiva vem à Capital

Márcia Fernandes, famosa com Márcia Sensitiva, virá a Campo Grande. Com seus conselhos explosivos, a astróloga e numeróloga vai se apresentar no dia 19 de agosto, no Palácio Popular da Cultura.

A presença da sensitiva foi confirmada pela empresa Pedro Silva Produções, no entanto, valores e data para o início das vendas dos ingressos ainda não foram divulgados.

Márcia se tornou um fenômeno na internet com suas previsões e falando do sobrenatural na televisão e no rádio desde a década de 90. Nos últimos anos, ela virou meme nas redes e conquistou milhões de seguidores.

Com bordões como “Para de ser doida!” e “Voa, cara, voa!”, a astróloga tem viajado pelo Brasil para palestras e discursos motivacionais.

