É Carnaval! Hoje tem mais desfile das escolas de Campo Grande e bloquinhos de rua

A 'Terça de Carnaval' chegou, e claro que tem bloquinho e desfile das escola de Campo Grande. Confira a programação de Carnaval de hoje (13):

Terça-feira (13)

Cordão da Valu – Hoje tem mais Cordão da Valu na Esplanada Ferroviária, fechando o feriadão de Carnaval em grande estilo.

Horário: 15h às 23h;

Local: Esplanada Ferroviária – Av. Calógeras, 3143 – Centro;

Entrada: gratuita.

Desfile das escolas da capital (dia 2) – A Corte de Momo abre o segundo dia de desfiles das escolas de samba da capital. Depois vem Deixa Falar, Igrejinha e Unidos do Cruzeiro.

Horário: a partir das 19h;

Local: Praça do Papa – Av. dos Crisântemos, 457 – Vila Sobrinho;

Entrada: gratuita.

E tem mais...

E quem quer esticar um pouquinho mais na folia, pode ficar despreocupado. No sábado (17), os foliões podem contar com o Enterro dos Ossos. O bloco Eita! realiza seus festejos das 14h às 23h em frente ao bar do Zé Carioca, na rua General Mello e os Forrozeiros MS, fecha as festividades carnavalescas da Esplanada Ferroviária das 16 às 23h.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também