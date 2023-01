É hoje! Circo dos Sonhos estreia na Capital

Respeitável público, o espetáculo vai recomeçar! Como em um passe de mágica, o picadeiro mais famoso de Campo Grande está de volta. A partir de hoje (6), o estacionamento do Shopping Campo Grande recebe o Circo dos Sonhos, comandado pelo ator Marcos Frota.

Localizado na Av. Afonso Pena nº 4909, o circo terá apresentações de terça a sexta-feira, às 20h, e também aos sábados, domingos e feriados, em três sessões, às 15h, 17h30 e 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 25 (meia-entrada).

O show que chega à cidade é “Alakazan - A Fábrica Mágica”. Dirigido por Rosana Jardim, o espetáculo de 90 minutos tem performances e números circenses de báscula, contorção, malabares, monociclo, equilíbrio no arame e tecido aéreo, entre outros, além de muita palhaçada.

SERVIÇO

Circo dos Sonhos apresenta “Alakazan - A Fábrica Mágica”

Onde? Estacionamento do Shopping Campo Grande - Av. Afonso Pena nº 4909;

Quando? Estreia dia 06 de janeiro;

Temporada de terça a sexta-feira, sempre às 20h; Sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e 20h;

Quanto? Ingressos a partir de R$ 25,00;

*Meia entrada para crianças de 02 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos;

*Promoções na compra pelo site do circo;

Os ingressos poderão ser adquiridos exclusivamente através do site.

