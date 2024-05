JD1TV: Édipo Ortiz diz que foi escolhido pelo reggae e quer fortalecer gênero na Capital

Fugindo do sertanejo, o Em Alta desta terça-feira (28) bate um papo com o Édipo Ortiz, vocalista da banda Marolo. A música sempre esteve presenta na vida do sul-mato-grossense através da mãe.

Ela queria que o filho seguisse carreira no sertanejo, mas ele preferiu seguir seu coração e ingressar no reggae. “O reggae que escolhe a gente. Vem com o intuito de passar uma mensagem de esperança e positividade”, disse o músico.

Édipo afirma que é difícil viver desse gênero musical em Campo Grande, mas é com ele que o músico se identifica, seguindo ídolos como Bob Marley e a banda brasileira Natiruts.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também