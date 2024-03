JD1TV: Diego Simonete revela quem são suas inspirações na música

O Em Alta está de volta, e o primeiro convidado de 2024 é o cantor Diego Simonete, de 23 anos, natural de Campo Grande. Ao JD1, ele disse que começou a tocar por influência da família, e não parou mais.

“Eu gosto bastante de tocar, levo o violão, a viola, como hobby”, disse Diego. Entre suas influências musicais estão Gusttavo Lima, a dupla Henrique e Juliano, Eduardo Costa, e Maria Cecília e Rodolfo. Mas o modão raíz não falta no seu repertório.

Para 2024, ele planeja ir para Gioânia, participar de alguns vídeo clipes de amigos. Além de estar disponível para tocar em eventos.

Assista:

