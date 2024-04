JD1TV: Victor Gregório e Marco Aurélio colecionam sucessos e falam da valorização dos compositores

Juntos há oito anos, a dupla Victor Gregório e Marco Aurélio é dona da música “Sereno”, que ficou em 1º lugar nos primeiros três meses de 2023.

Eles contam que antes de se unirem, trabalharam em outras parcerias, que deram bagagens e experiências a eles. Fatores que ajudaram no aprimoramento da dupla. “Nós trouxemos essa bagagem para essa dupla. Graças a Deus, está funcionando bastante nos shows. Muita música, não para”, disse Marco Aurélio.

Além de interpretarem, eles também são compositores. A famosa música “Camaro Amarelo”, conhecida nas vozes de Munhoz e Mariano, é uma composição de Marco Aurélio.

Diante disso, os artistas aproveitaram o Em Alta, para falar da valorização dos compositores.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também