Em cinco dias de folia, mais de 80 mil pessoas curtiram o Carnaval na Capital

Tanto o Carnaval de rua com os blocos, como o desfile das escolas de samba de Campo Grande, levaram uma multidão à folia nos últimos cinco dias. Mais de 80 mil foliões estiveram na Esplanada Ferroviária e na Praça do Papa.

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel, o sucesso do Carnaval 2024 se deve a diversos fatores, entre eles, a organização, planejamento e cuidado com o público. “Foi uma festa totalmente planejada que contou com a participação ativa de diversas secretarias e órgãos governamentais, cada um desenvolvendo seu trabalho de maneira cuidadosa. Para serem realizados eventos nestas proporções é muito importante que tenhamos uma equipe responsável e atenta e, trabalhando dessa forma, conseguimos entregar para Campo Grande o maior Carnaval de todos os tempos”.

Sem ocorrências graves, além de grandioso, o Carnaval foi tranquilo. A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul garantiu a integridade dos foliões e do patrimônio histórico no complexo da Esplanada com 600 policiais diariamente e a Guarda Civil Metropolitana, assegurou a ordem no desfile das escolas de samba, com 60 guardas externos e internos por noite.

Além da segurança, os foliões puderam contar com os cuidados de equipes de saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Doze profissionais trabalharam diariamente garantindo assistência, atendimentos de urgência e serviço de prevenção a ISTs, com a distribuição de preservativos. A Cruz Vermelha também esteve presente com voluntários prestando os primeiros socorros a quem necessitasse.

Enterro dos Ossos

E quem quer esticar um pouquinho mais na folia, pode ficar despreocupado. Na sexta-feira (16), acontece a Noite das Campeãs, a partir das 19h no Armazém Cultural, com a presença das escolas de samba premiadas no Carnaval 2024.

Já no sábado (17), os foliões podem contar com o Enterro dos Ossos. O bloco Eita!, realiza seus festejos das 14h às 23h em frente ao bar do Zé Carioca, na rua General Mello e os Forrozeiros MS, fecha as festividades carnavalescas da Esplanada Ferroviária das 16 às 23h.

