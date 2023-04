Em clima de Expogrande, Acrissul divulga imagens com "quase tudo pronto"

Está quase! A Expogrande 2023 já está com quase tudo pronto para receber o público, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. A 83ª edição será de 13 a 23 de abril.

Com a estrutura do palco para os shows quase pronta, a Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) publicou em suas redes sociais um vídeo mostrando como o local está ficando. Faltando 3 dias para começar os leilões e atrações confirmadas, o público já está na expectativa.

"Nem acredito que a Expogrande raiz vai voltar do Parque de Exposições", comentou um internauta. "Já me sinto pronta", escreveu outra. "Está ficando lindo demais", comentou mais um. Confira:

Além de leilões e outras atrações agropecuárias, os shows estão entre os mais esperados pelo público. Dentre as atrações estão artistas que estão no topo da música sertaneja, como a jovem Sul-mato-grossense Ana Castela, que está como uma das artistas mais ouvidas do Spotify atualmente. O cantor Luan Santana, natural de Jaraguari, a 55,4 km da Capital, também está confirmado no evento.

Os valores dos ingressos variam entre R$ 20,00 a R$ 349,00. Os setores são Arena, Camarote Expo e Camarote Experience, Suítes, Bangalôs e Mesas. Compre aqui.

Confira as atrações e as datas dos shows:

- César Menotti e Fabiano (13/04);

- Maiara & Maraisa + Ana Castela (14/04);

- Diego e Victor Hugo + Alok (15/04);

- Matheus & Kauan + George Henrique e Rodrigo (20/04);

- Gusttavo Lima + Pedro Sampaio (21/04);

- Luan Santana + Gustavo Mioto (22/04).

