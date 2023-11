Embaixador da cultura: Seu Jorge recebe título inédito em Brasília

Seu Jorge foi o primeiro artista a receber o título de embaixador da cultura no Brasil. A ministra Margareth Menezes foi responsável por entregar a honraria ao cantor carioca, durante evento realizado no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, nessa segunda-feira (27).

O título foi instituído no mesmo dia e visa apoiar e fortalecer ações da política nacional de cultura e artes. Segundo a pasta, não há prestação de serviço por parte do artista condecorado, nem remuneração.

Com dezenas de embaixadas reuniadas, o evento marcou ainda a retomada do diálogo internacional sobre políticas culturais entre Brasil, África, Caribe e países da Diáspora. O objetivo é promover o diálogo intercultural, a cooperação, a coprodução, o intercâmbio e a colaboração, além de fortalecer a inserção das culturas afro-brasileiras no circuito internacional das artes e da cultura.

"É um passo importante no sentido de criarmos políticas estruturantes por meio de iniciativas e projetos realizados através do diálogo e da escuta", comentou a ministra Margareth Menezes.

