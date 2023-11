Escritora de MS lança livro sobre cultura de Aquidauana e Anastácio

A escritora sul-mato-grossense Jandira Mendes Trindade lança seu segundo livro, dessa vez, contando sobre a cultura local de Aquidauana e Anastácio. Com 115 anos de história, a Casa Cândia, marco de comércio de Aquidauana e Anastácio, é exaltada na literatura no novo livro “Casa Cândia: Memórias do Passado, Inspiração para o Futuro”.

A autora celebrará com os habitantes de Aquidauana os mais de 100 anos de história, tradições e cultura no lançamento do livro em 25 de novembro no local que permanece sendo a Casa Candia, na Travessa Ragalzi.

O livro busca oferecer uma viagem pelo tempo, mostrando a fusão do passado com o presente e enfatizando a importância do estabelecimento para a herança cultural da região. A narrativa, que se passa de 1908 a 2023, não se limita à história de um comércio centenário, mas se aprofunda nas relações humanas e na evolução das cidades mencionadas, contando também a prosperidade de seu povo por meio de crônicas que entrelaçam diversas vidas.

Sobre a artista -

Jandira Mendes Trindade é uma autora consagrada, membro da Academia Feminina de Letras e Artes do MS (AFLAMS), ocupando a cadeira 19 desde 2021. O livro Casa Cândia é o segundo livro da autora, sendo o primeiro o livro Meu Lugar é Aqui, lançado em 2008.

Deixe seu Comentário

Leia Também