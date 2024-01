Esquenta para carnaval e luau fazem parte da agenda cultural de domingo na Capital

Quem decidir aproveitar o domingo (21) longe de casa, mas na companhia da família, a agenda cultural tem pelo menos quatro atrações para curtir o dia de maneira diferente em Campo Grande.

Uma das atrações é um esquenta para o carnaval e contará com uma das escolas de samba que estará presente no desfile, que acontece entre fevereiro e março deste ano. Será realizado o tradicional esquenta da bateria com ensaio aberto ao público.

Veja as atrações para este domingo:

Feira Bosque da Paz: Edição Férias - A primeira edição de 2024 chega com novidade: a feira passa a contar com o Espaço Saúde, voltado à saúde e bem-estar dos frequentadores. Haverá aula de pilates e de zumba gratuita para pessoas de todas as idades. No palco principal estão confirmados os cantores Luíz Acosta e Junior Rodrigues. Isso sem contar a diversidade de exposições de artesanato, gastronomia, plantas e flores, moda e antiguidades. Será das 9h às 15h, no Bosque da Paz, localizado na Rua Kame Takaiassu, 500. Entrada é gratuita.

Pontoke Open Air - Com entrada gratuita, o Ponto Bar estará realizando mais uma edição do Pontoke, um dia para se divertir no karaokê e cantar bastante. A partir das 18h, no Ponto Bar. Entrada é gratuita.

Ensaio Vermelho & Branco – G.R.E.S Igrejinha - O ensaio da escola de samba igrejinha acontece todas as quartas e domingos, às 19 horas. A entrada é gratuita e terá a presença de todos os segmentos, cadastros para as alas, carro de som e a bateria absoluta, com o Mestre Bene. Será na Av. Pres. Ernesto Geisel, 5982. Entrada é gratuita.

Luau do Capivas - O Luau do Capivas terá música com Beca Rodrigues e Dj Depieri! Além do som em ritmo praiano, drinks especiais e decorações temáticas também compõem a programação. Será das 17h às 23h, na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada: R$ 10,00.

