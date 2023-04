"Eu Preciso Que Vocês Me Escutem": espetáculo terá temporada online; Assista

Após uma temporada presencial aclamada pelo público Campo-grandense, entre janeiro e fevereiro deste ano, o solo ´Eu Preciso Que Vocês Me Escutem´, do ator André Tristão, ganhou uma temporada online e será apresentado nesta quarta (5) e quinta-feira (6). Nos dois dias o espetáculo estará disponível das 19h até às 00h (MS) e o espectador poderá escolher o melhor horário para assistir.

O projeto foi contemplado no edital do Programa Municipal de Fomento ao Teatro FOMTEATRO/2021, promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da SECTUR (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo).

“Em nossa estreia, na temporada presencial, tivemos uma boa receptividade do público e cerca de 500 pessoas apreciaram o espetáculo. Agora, com a temporada online, a proposta é poder levar o espetáculo para mais pessoas, para aqueles que não puderam assistir presencialmente na capital e para quem mora em outra cidade ou país”, destacou Tristão.

O espetáculo leva ao palco discussões sobre borramentos das fronteiras entre as linguagens (Dança/Teatro) e, ocupação e interação da obra com espaços arquitetônicos da cidade, a partir do estudo da presença cênica e treinamentos corporais por meio da Técnica Klauss Vianna, cuja uma de suas abordagens é a potencialização do corpo cênico. A partir disso, diálogos corporais são desenvolvidos com o espaço e a luz a fim de criar diálogos estéticos e dramatúrgicos com a obra.

O solo tem direção de movimento da renomada professora doutora Jussara Miller (SP); assistência de direção de movimento de Dora de Andrade (MS), textos de Giordano Castro (PE), Raquel Naveira (MS) e Ewerton Goulart (MS); provocação de cena de Ligia Prieto (MS); produção audiovisual de Helton Pérez (MS); produção musical de Julio Queiroz e iluminação por Espedito di Montebranco.

Serviço

O espetáculo ´Eu Preciso Que Vocês Me Escutem´, com André Tristão, será exibido de forma online nos dias 05 e 06 de abril. Nos dois dias o espetáculo estará disponível das 19h até às 00h (MS). Para assistir na quarta (05) acesse aqui e, para assistir na quinta (06), acesse aqui. Mais informações pelo whatsapp (67) 99988-1807.

