Expogrande 2023: Diego & Victor Hugo são anunciados

São dois corações, procurando quem é o mais forte! Diego & Victor Hugo são anunciados para Expogrande 2023. Donos dos sucessos "Bloqueado" "Facas" e "Áudio", a dupla sertaneja esteve em Campo Grande no ano passado, e desta vez retorna para o maior evento da agropecuária da Capital.

Eles são a 6ª atração confirmada para o evento. Já foram anunciados Maiara & Maraísa, Pedro Sampaio, Alok, Ana Castela, e Matheus & Kauan.

A Expogrande será de 13 a 23 de abril, e estará de volta no Parque de Exposições Laucídio Coelho. O início das vendas ainda não foi divulgado. O evento é produzido pela Dut's Entretenimento. Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também