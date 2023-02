Expogrande 2023: Matheus & Kauan é mais uma atração confirmada

Te assumi pro Brasil! Nesta segunda-feira (13), a dupla sertaneja foi a quinta atração anunciada para o maior evento da agropecuária na Capital, que acontece de 13 a 23 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. O início das vendas ainda não foi divulgado.

Diferente do ano passado, em que os shows foram transferidos para o Shopping Bosque dos Ipês, a promessa é de que todas as apresentações retornem ao local de origem do evento, fazendo a alegria do público que já esperava por esse retorno.

A apresentação dos artistas foi confirmada pela Dut's Entretenimento, empresa responsável pelas atrações culturais da Expogrande, que chega em sua 83ª edição.

Em 2023, o evento prevê atrair mais de 100 mil pessoas e movimentar R$ 150 milhões nos 11 dias do evento. Além dos shows, terá os tradicionais leilões de gado, de equinos e de ovinos, bem como circuito de palestras, expositores internacionais e fomento de negócios.

Outra atração será o retorno da “Fazendinha” para visitas das escolas e da tradicional da “Barraca de Veterinária” em parceria com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Confira:

