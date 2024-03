Feira Central tem diversas atrações durante o feriadão; confira

No feriado de sexta-feira Santa e durante o fim de semana, a Feira Central oferece atividades gratuitas, acompanhadas do 15º Festival do Peixe e a 4ª Feira Cristã. O ponto turístico está aberto não só à noite, mas também para almoço nesta sexta (29), sábado (30) e domingo (31), a partir das 11h.

Para os apaixonados por promoções, a porção de tilápia e costelinha de pacu de 800gr estão saindo a R$ 150 cada, em diversas barracas participantes. Além disso, os visitantes poderão se divertir das 18h às 22h com o Torneio de Arremesso de Iscas, valendo prêmios durante os três dias, e também com um espaço preparado para a prática de arco e flecha, patrocinado pela Federação de Arqueiros de Mato Grosso do Sul.

O pescador esportivo e influenciador digital, Anderson Guedes, também participará da festa no sábado e no domingo, a partir das 18h. Ele é um dos maiores influenciadores de pesca esportiva do Brasil, e estará na Feira Central para realizar um bate-papo com o público, contando suas experiências e tirando dúvidas sobre pescaria.

Mas uma das principais atrações é a Feira Cristã, que em sua 4ª edição terá o 1º Festival de Música Cristã de Mato Grosso do Sul. Mais de 100 cantores e músicos locais estão inscritos para participar do concurso, que vai premiar os quatro primeiros colocados com um total de R$ 14 mil. A final acontece no domingo, a partir das 19h.

Amanhã, a Feira Central recebe o espetáculo “A Paixão de Cristo”, liderado por membros da Arquidiocese de Campo Grande, às 19h30, com mais de 40 atores participando da encenação.

