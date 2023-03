A feira de artesanato “Mãos que Criam” segue aberta ao público em geral neste domingo (26), em Campo Grande. A exposição tem a participação de mais de 150 artesão, inclusive artistas de oito etnias indígenas, de 13 municípios do Estado.

A iniciativa começou na última quarta-feira (22) e termina neste domingo. Ela faz parte da Semana do Artesão. As peças artesanais trazem à tona temas referentes ao Pantanal, populações indígenas, intercâmbio cultural favorecido pelas divisas e fronteiras com Paraguai e Bolívia, além do movimento migratório oriundo de várias partes do País e do mundo.

Durante toda a semana foram oferecidas oficinas de artesanato para a população com inscrições gratuitas, aulas de modelagem em argila, macramê, trançado de fibras naturais e oficina de cerâmica para crianças.

O artesanato do Mato Grosso do Sul retrata costumes, tradições e demais referências culturais, além de ser produzido, em grande parte, com matérias primas locais, manifestando a criatividade e a identidade cultural do povo sul-mato-grossense.

Serviço - A exposição estará aberta ao público, com entrada gratuita, das 14h às 22h, até domingo (26), no Círculo Militar, localizado na Avenida Afonso Pena, 107.

