Feira de Antiguidades comemora 10 anos e homenageia os povos indígenas

Comemorando 10 anos, a Feira de Antiguidades acontece no próximo dia 13, das 8h até às 14h, na Praça Ary Coelho, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). Ao JD1, a idealizadora e organizadora do evento, Doralice Alves, revelou que na ocasião serão vendidos artigos da Segunda Guerra Mundial.

Além desses artigos, serão ofertados discos de vinil da coleção pessoal de Dora. Terá também brechó, peças artesanais e gastronomia. Os objetos serão vendidos entre R$ 10 e R$ 150.

O tema da feira será “Edição Povos Indígenas”, em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas, que é celebrado no dia 19 de abril.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também