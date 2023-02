Fenômeno da música de MS, Ana Castela é atração confirmada na Expogrande

Sul-mato-grossense de alma e coração, a cantora Ana Castela é mais um nome confirmado pela organização da Expogrande para os shows que acontecem no mês de abril, em Campo Grande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

A confirmação aconteceu por meio da publicação da Dut's Entretenimento nas redes sociais, durante a noite de domingo (12). Ainda não há datas definidas para os shows do evento.

A 'Boiadeira', como é conhecida no meio musical, é dona de hits como Roça em Mim, Pipoco, Dona de Mim e participações, como na música 'Bombonzinho', com a dupla Israel & Rodolffo.

Aos 19 anos, Ana atingiu seu maior pico ao ser a artista mais ouvida do Spotify Brasil no último final de semana. A cantora é natural de Amambai, na região sul de Mato Grosso do Sul.

Estão confirmados na Expogrande, além de Ana Castela, nomes como: Maiara e Maraísa, Pedro Sampaio e Alok.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também