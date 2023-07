Festas Julinas: Confira lista de arraiás que acontecem na Capital neste mês

O mês de julho começou, e para aqueles que não conseguiram curtir nenhuma festa junina no mês passado, pode comemorar que ainda dá tempo! Chamadas de 'festas julinas', o JD1 preparou uma lista com os arraiás que vão acontecer na Capital nos próximos dias. Confira:

Recarga Rural - A Terceira Igreja Batista programa o “Recarga Rural”, festa temática próprias da estação do inverno e com comidas típicas da região. Vai ter bebidas não alcoólicas e comidas típicas, como carreteiro, caldos, vários pratos salgados; doces de milho; bolos; e forró gospel. Acontece neste sábado (8), a partir das 18h, na Rua Calógeras 440. Entrada é gratuita.

Arraiá do Nhô Toneti - É a festa caipira da igreja evangélica Sara Nossa Terra, conhecida por gerar comunhão entre as pessoas da igreja e visitantes. Vai ter barracas típicas, e claro, muita diversão. Será no dia 8 de julho, às 19h, na Rua Eduardo Machado Metelo, 129. Entrada é gratuita.

Festa Julina com os Arautos - A igreja católica Arautos do Evangelho promete muita diversão. Vai ter uma super fogueira, barracas típicas, bingo, fazendinha, brinquedos infláveis, danças típicas, teatro de fantoches, e muito mais. A festa começa com a Santa Missa, às 17h, e logo após às 18h, o arraiá. Serão dois dias de festança, 8 e 9 de julho, na Rua Rotterdan, 540. Entrada é gratuita.

Arraial da Abadia - O 9º arraial da Abadia faz parte da tradicional festa de São Bento. Vai ter missa, comidas e bebidas típicas, concurso de quadrilhas e muita música. Será sábado (8) e domingo (9), às 19h, Santuário Nossa Senhora Abadia, Av. Afonso Pena, 7.120. Entrada é gratuita.

Festa Julina da OAB-MS - A festa julina da OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil) será 100% social, com espaço kids para crianças, várias barracas e atração musical. Será no dia 15 de julho, a partir das 16h, no estacionamento da OAB-MS, localizado na Av. Mato Grosso, 4.700. Entrada: 1 litro de leite de caixinha.

Arraiá da Família Romero - Será uma festa julina colaborativa, ou seja, cada convidado (a) usando seu traje típico terá que levar um prato típico. Além disso, a organização pede doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será doado para uma instituição social. As crianças irão se divertir com brincadeiras, danças e muito mais. Acontecerá no dia 15 de julho, às 18h, na Rua Industrial 1.065. Entrada é gratuita.

Arraiá da Vila Carvalho - É isso mesmo! Escola de samba no clima caipira. Vai ter muita diversão com a bateria da Vila Carvalho, Banda BM2 e Sampri. No dia 15 de julho, às 18h, na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395.

Arraial do Status - O colégio particular programa uma festa animada, com barracas típicas e show das duplas Eder & Adriano e Vitor & Cadu, e o cantor Max Henrique. No dia 15 de julho, começa às 14h, no Clube Estoril. Entrada: conferir com o colégio.

Arraiá do Portuga - O clube Estoril também tem seu próprio arraiá, com comidas típicas, quadrilha junina e muita alegria. Dia 29 de julho, às 18h. Mais informações sobre valores ainda serão repassadas pelo clube.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também