Festival da Carne com João Bosco e Vinícius e MS ao Vivo acontecem neste domingo

No último dia de descanso para quem volta a trabalhar na segunda-feira, as atrações prometem agitar os amantes de boa música e muita comida. Confira:

DOMINGO

Feira Bosque da Paz - A tradicional feira, que acontece todo 3º domingo do mês, tem artesanato, moda, gastronomia, antiguidades e atrações culturais. Nesta edição, a animação fica por conta da banda Muchileiros. Das 09h às 15h, na Rua Kame Takaiassu, esquina com Rua das Folhagens. Entrada é gratuita.

Workshop Poesia e Rastro - A escritora Mar Becker ministra o workshop que promete levantar reflexões sobre os processos de escrita, a partilha íntima e o chamado à experimentação da poesia, com provocações sobre modos e procedimentos no escrever. A partir das 10h, na Rua 13 de junho, 1592. Entrada: R$ 90 no pix (11950604518), é necessário enviar o comprovante no Instagram @hamorlivraria; ou R$ 100 no site.

Festival Cultural do Chamamé - O CTG (Centro de Tradições Gaúchas Farroupilha) promove o evento, com apresentações do Grupo Zíngaro, Danilo da Gaita e Grupo, Desidério Souza e Grupo Desparramo. Também será servido almoço, com costela no fogo de chão, a partir das 12h. Será das 11h às 19h, na Av. Heráclito Diniz de Figueiredo, 930. Entrada é gratuita para os shows; almoço por R$ 60, pelo Whatsapp (67) 99290-7049.

Festival Internacional da Carne - O evento conta com mais de 30 estações de carne com diferentes tipos de cortes, preparados por assadores de renome regional, nacional e internacional. Com show da dupla João Bosco e Vinícius e do músico Chicão Castro. Das 11h às 18h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada é gratuita.

MS ao Vivo - A atração principal da noite é a estrela do pop Marina Sena. Quem abre as apresentações é a artista local Ariádne. A partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

