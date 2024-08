Festival de Inverno de Bonito terá rock, literatura e oficinas nesta quinta-feira

Entrando em seu quarto dia de evento, o Festival de Inverno de Bonito tem sua programação iniciada às 8h da manhã até seu encerramento no domingo (25).

O evento que acontece em vários pontos da cidade é repleto de música, dança, gastronomia, teatro, circo, cinema, literatura, artesanato, moda e economia criativa.

Veja a programação da tarde:



14h às 20h - "GALERIA Curandêra" (Artes Visuais)

Exposições: "Raso e Profundo" de Alice Hellmann / "Isso é Bonito!" Colab de Ana Kreutzer e Associação dos Artesãos de Bonito / "JOIA" - Cerâmicas indígenas: Kadiwéu, Terena e Kinikinau / "Esplendor" - Artistas residentes de Bonito. Rua Filinto Muller, 634, Centro, Bonito-MS



15h

Oficina de Artes - Gravura (Arte Educação) - Ministrante: Fernando Anghinoni - EE Luiz da

Costa Falcão - R. Cel. Pílad Rébua, 1022 - Vila Donaria, Bonito.



15h - Contação de História - Contação de História - " Um Casulo de Vida" Ciro Ferreira, EM

Vitalina Vargas Machado - Rua Vitalina Vargas Machado, 500 - Vila Machado,.



16h - "POESIA E CAMINHOS DA PALAVRA" Escritor e Poeta Rubênio Marcelo (secretário- geral

da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras)

Mediação: Rodrigo Teixeira

Lounge da Literatura - Praça da Liberdade



16h às 22h - Exposição Tour virtual pelo Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho e seus espaços

culturais - Roberto Ungerer

Lounge da Literatura - Praça da Liberdade



17h - Festival Bonitinho

O Grande Salto (Circo)



Batucando Histórias (Música)

Palco Futuro CMU - Av. Paulo VI, 50 bnh



18h - Oficina de Amigubonito (Amigurumi) Ministrante: Lucicleide Gomes

Stand do Artesanato - Praça da Liberdade



18h - Desfile de Moda Autoral de MS

Praça da Liberdade



18h - Trupe Teatro de Brincar com Edu Brincante

Palco Futuro - Festival Bonitinho

CMU - Av. Paulo VI, 50 - Bnh



19h -Minhas Pinceladas Dançam - Funk-se ( Dança)

Palco Sol - Praça da Liberdade

19h às 22h - Campeonato de games KOF 15 - Federação de Esportes Eletrônicos e Tecnologia de MS

Lounge da Literatura - praça da Liberdade



20h -COZINHA SHOW

Chef Felipe Caran (Bonito/MS) - Prato: Mujica de Jacaré

Local: Palco Lua



20h -Intervenção de Ballet Aéreo - Cia Base

Praça da Liberdade



20h30 - Rick Thibau: Eu sei o que você está pensando

Palco Sol - Praça da Liberdade



21h -Escola do Cunt - Cultura Ballroom. Palco Lua



21h30 - Show Filho dos Livres e O Bando do Velho Jack. Palco Lua



22h30 - Intervenção Audiopoética (A)Seita – De Mulheres para Mulheres – Performance de Rua. Palco Lua



23h - Norberto Gonçalves da Cruz-Concerto Gaia/Portugal. Palco Lua

