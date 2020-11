Filme "Nosso Lar" é exibido no último Autocine do ano  

No Autocine de Campo Grande deste domingo (29), o último deste ano, será exibido o filme “Nosso Lar”. A sessão acontece às 18 horas e os ingressos são gratuitos, mas limitados, devem ser retirados na hora e no local da exibição. Não vão ser distribuídos ingressos antecipados.

O evento é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Fundação de Cultura, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Campo Grande (Sisep e Sectur) com o apoio do Serviço Social do Comercio de MS.

Escrito e dirigido por Wagner de Assis, o roteiro do filme “Nosso Lar” foi baseado no livro homônimo, lançado em 1944, psicografado pelo médium Chico Xavier, sob a influência do espírito André Luiz.

O filme é estrelado pelo ator Renato Prieto no papel do personagem principal, André Luiz, e conta ainda com alguns atores e atrizes renomados da teledramaturgia brasileira, como Othon Bastos, Ana Rosa e Paulo Goulart, dentre outros.

Lançado em 3 de setembro de 2010, o filme foi um sucesso de bilheteria, tendo alcançado um público de 1,6 milhão de espectadores nos cinemas em 10 dias de exibição, e, ao todo, foi visto por mais de 4 milhões de espectadores nos cinemas.

Sinopse: Ao despertar no Mundo Espiritual, André Luiz se depara com criaturas assustadoras e sombrias vivendo, juntamente com ele, num lugar escuro e sombrio (Umbral). Além disso, ele também se assusta por perceber que apesar de ter "morrido" ele ainda continua vivo e ainda sente fome, sede, frio e outras sensações materiais. Após um longo período de sofrimento ele é recolhido dessa zona de sofrimento e purgação de falhas do passado por espíritos do bem e é levado para a Colônia Espiritual Nosso Lar, de onde surge o nome do filme. A partir desse momento ele começa a conhecer melhor a vida no além-túmulo, aprender lições e adquirir conhecimentos que mudarão completamente o seu modo de enxergar a vida.

Tendo então tomado consciência de que está desencarnado (morto), sente imensa vontade de voltar à Terra para visitar e rever parentes próximos de quem guarda imensa saudade. Entretanto, como narra a sinopse do site oficial do filme, isso acontece só para que ele perceba "a grande verdade - a vida continua para todos".

Autocine

Foi criado em 1972 e funcionou durante 17 anos no mesmo local, ao lado do estádio Morenão. Inicialmente pertenceu à Rede Pedutti, responsável por escolher o os filmes exibidos e por contratar funcionários, O valor da entrada era revertido para a compra de livros da Biblioteca Central da UFMS. Ficou mais de 31 anos desativado e voltou as atividades em junho de 2020 com entrada franca devido a pandemia do Covid-19, como uma opção de entretenimento.

Serviço: Os ingressos são de graça, um por carro, mas limitados e devem ser retirados na hora e no local da exibição. Não vão ser distribuídos ingressos antecipados. A UFMS fica situada na avenida Costa e Silva, s/n – bairro Universitário. Mais informações pelo telefone 4042-1313, ramal 4307.

