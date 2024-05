Filmes Missão Impossível e Barbie chegam nas Moreninhas nesta semana

Campo Grande terá quatro dias de cinema gratuito na região das Moreninhas. A parceria entre Prefeitura e Tm Comunicação e Cultura realizará as sessões entre os dias 30 de maio e 2 de junho, no Parque Jacques da Luz.

Segundo divulgado pela Prefeitura, a primeira sessão será com "Missão Impossível" no dia 30 deste mês. Na data seguinte, haverá "Mansão Mal-assombrada", depois, no dia 1º de junho, "Barbie", e para encerrar será exibido "A Pequena Sereia".

Todas as sessões serão às 19h, no Parque Jacques da Luz, localizado na Rua Barreiras, sem número.

O evento é realizado por meio do Ministério de Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Kepler Weber.

