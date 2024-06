'Focus Cia de Dança' apresenta dois espetáculos em Campo Grande; veja programação

A Focus Cia de Dança, do Rio de Janeiro, volta a Campo Grande para apresentação de dois espetáculos: “As canções que você dançou pra mim" e "Trupe".

O primeiro espetáculo que será apresentado na Capital será “As canções que você dançou pra mim", embalado pelas grandes canções do Rei Roberto Carlos. A apresentação será no dia 14 de junho, às 20h, no Teatro Glauce Rocha.

Já “Trupe”, vai ocupar a Praça Ary Coelho no dia 15 de junho, com sessões às 15h e 17h.

A companhia, dirigida pelo coreógrafo Alex Neoral, é conhecida por espetáculo com sucessos do Rei Roberto Carlos e circula pelo Brasil com o patrocínio da Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. No Elenco estão Bianca Lopes, Carolina de Sá, Cosme Gregory, Iure de Castro, Lindemberg Mallí, Paloma Tauffer, Vanessa Fonseca e Wesley Tavares.

AS CANÇÕES QUE VOCÊ DANÇOU PRA MIM

É uma apresentação que estabelece comunicação direta com os espectadores, o que cria identificação e conquista plateias de diferentes perfis. Para completar o universo de referências à obra de Roberto Carlos, As Canções que Você Dançou pra Mim traz figurinos em tons de azul, aludindo aos modelos e roupas da moda da época retratada, com toques contemporâneos.

TRUPE

“Trupe” acontece em forma de um cortejo, em que as pessoas são surpreendidas quando estão passando pelo lugar. A ideia é modificar a paisagem ao redor e os próprios sentidos do espectador. A travessia desse cortejo, em fato, se dá no outro, em quem está passando e vê os artistas tão próximos exibindo repertório com propostas de movimentos, expressões e gestos.

Focus Cia de Dança

Ao longo de 24 anos, a Focus Cia de Dança consolidou uma trajetória marcante, enriquecida por 26 obras e 16 espetáculos que conquistaram tanto a crítica especializada quanto o público em mais de 100 cidades brasileiras e em países como Alemanha, Estados Unidos, França, México, entre outros.

Serviço

Espetáculo ´As canções que você dançou pra mim´

Dia: 14 de junho (sexta-feira);

Horário: 20h;

Duração: 65 minutos;

Local: Teatro Glauce Rocha;

Classificação Indicativa: livre;

Ingresso aqui!

Trupe – Intervenção urbana

Dia: 15 de junho (sábado);

Horários: 15h e 17h;

Duração: 35 minutos;

Local: Praça Ary Coelho;

Classificação Indicativa: livre;

Ingresso é gratuito!

