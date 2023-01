Fundação Manoel de Barros celebra 25 anos: "Continuando no Caminho"

“O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo”, diz Manoel de Barros na obra ´Livro sobre Nada´. Ir além, acompanhar as mudanças, desenvolver novos pensamentos e ideias, disponibilizando seus recursos para atender as pessoas, praticando o bem e, sempre, focando na melhoria da qualidade de vida das pessoas, assim a Fundação Manoel de Barros completa seus 25 anos hoje, 26 de janeiro.

“O poeta Manoel de Barros inspira a Fundação a abrir as suas portas todos os dias para ´encontrar o seu azul´, superar os seus limites, pelas asas do trabalho, inovação, integridade, empatia e do amor às pessoas!”, destacou o diretor da Fundação, Marcos Henrique Marques.

Com a inspiração do poeta, que lá em 1998 (ano de criação da FMB), cedeu seu nome carinhosamente para a organização, a Fundação atende jovens, adultos e pessoas idosas por meio de diversos programas e projetos sociais, além de difundir a obra do poeta.

Criada em 1998, a Fundação é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão contribuir com a promoção do desenvolvimento social, científico e tecnológico, por intermédio de parcerias, para construção de uma sociedade justa e igualitária. “A FMB nasceu para oportunizar para a sociedade Sul-mato-grossense e da região do Pantanal, o desenvolvimento. Realizar entregas no âmbito social, da educação, da pesquisa, da arte e cultura e, da saúde”, explicou Marques.

Da Assistência Social à Saúde

A Fundação atua sob quatro pilares: Assistência Social; Arte e Cultura; Pesquisa e Ensino e Saúde. “Hoje a Fundação Manoel de Barros está estabelecida como uma organização da sociedade civil que continua no caminho, unindo pessoas e promovendo o desenvolvimento, acreditando que o propósito de abrir as suas portas todos os dias é para que coisas boas aconteçam por aqui", ponderou o diretor.

Pensando na trajetória da instituição, Marques se diz feliz por tudo o que já viveram. "Acredito que cada pessoa que conseguimos atender, transformamos a vida dela. Agradecemos a todas as pessoas que caminharam ao nosso lado até aqui e que possamos continuar juntos, construindo um futuro melhor a cada dia”, finalizou.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também