Governo de MS abre edital de atÃ© R$ 900 mil para realizaÃ§Ã£o de festivais culturais

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (12) um chamamento público para selecionar entidades sem fins lucrativos interessadas em organizar três eventos culturais no estado: o Pantanal Film Festival, a Feira da Música do Campão e o MS Geek. Cada projeto poderá receber até R$ 900 mil, valor que inclui todas as despesas necessárias para a execução das atividades.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer os setores audiovisual, musical e de cultura digital, criando espaços de formação, difusão cultural e desenvolvimento do mercado criativo, em sintonia com o cenário nacional e internacional.

O chamamento está alinhado à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que prevê a descentralização do financiamento cultural, a valorização da diversidade e a ampliação do acesso aos bens culturais.

As inscrições podem ser feitas de 16 de março a 14 de abril de 2026, com o resultado final previsto para 28 de maio. A formalização do Termo de Colaboração será realizada entre 29 de maio e 29 de junho.

Projetos com valor igual ou superior a R$ 600 mil devem prever auditoria independente, que deve ser incluída no orçamento do projeto.

