Menu
Menu Busca quinta, 12 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas - Mar26
Cultura

Governo de MS abre edital de atÃ© R$ 900 mil para realizaÃ§Ã£o de festivais culturais

Chamamento pÃºblico vai selecionar OSCs para organizar Pantanal Film Festival, Feira da MÃºsica do CampÃ£o e MS Geek

12 marÃ§o 2026 - 17h10Taynara Menezes

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (12) um chamamento público para selecionar entidades sem fins lucrativos interessadas em organizar três eventos culturais no estado: o Pantanal Film Festival, a Feira da Música do Campão e o MS Geek. Cada projeto poderá receber até R$ 900 mil, valor que inclui todas as despesas necessárias para a execução das atividades.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer os setores audiovisual, musical e de cultura digital, criando espaços de formação, difusão cultural e desenvolvimento do mercado criativo, em sintonia com o cenário nacional e internacional.

O chamamento está alinhado à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que prevê a descentralização do financiamento cultural, a valorização da diversidade e a ampliação do acesso aos bens culturais.

As inscrições podem ser feitas de 16 de março a 14 de abril de 2026, com o resultado final previsto para 28 de maio. A formalização do Termo de Colaboração será realizada entre 29 de maio e 29 de junho.

Projetos com valor igual ou superior a R$ 600 mil devem prever auditoria independente, que deve ser incluída no orçamento do projeto.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados antecipadamente pela internet
Cultura
Cinema gratuito ao ar livre exibe "Minha irmÃ£ e eu" neste sÃ¡bado em parque de Campo Grande
Sejuv realiza segunda edição do "Papo Delas" nesta quarta-feira em Campo Grande
Cultura
Sejuv realiza segunda ediÃ§Ã£o do "Papo Delas" nesta quarta-feira em Campo Grande
Campo Grande entra na contagem regressiva para show histórico do Guns N' Roses
Cultura
Campo Grande entra na contagem regressiva para show histÃ³rico do Guns N' Roses
Feira Ziriguidum
Cultura
Feiras, shows e festivais: veja o que fazer no fim de semana em Campo Grande
Lagum anuncia cancelamento do show em Campo Grande
Cultura
Lagum anuncia cancelamento do show em Campo Grande
Ainda não há informações da data do show
Cultura
Daniel Ã© mais uma atraÃ§Ã£o confirmada na Expogrande 2026
O festival traz desde clássicos como cappuccino, latte e café coado, até cafés gelados e receitas cremosas
Cultura
Campo Grande recebe 4Âª ediÃ§Ã£o do Coffee Festival com menus especiais a R$30
Semana cultural reúne concerto, cinema, música, dança e teatro infantil no Sesc Teatro Prosa
Cultura
Semana cultural reÃºne concerto, cinema, mÃºsica, danÃ§a e teatro infantil no Sesc Teatro Prosa
Improvisação e presença marcam estreia de solo inédito no Teatro Aracy Balabanian
Cultura
ImprovisaÃ§Ã£o e presenÃ§a marcam estreia de solo inÃ©dito no Teatro Aracy Balabanian
Divulgação / Foto: Gabriella Thais
Cultura
Grupo Casa abre inscriÃ§Ãµes para curso de teatro com bolsas em Campo Grande

Mais Lidas

Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
JustiÃ§a
JustiÃ§a condena soldado da PMMS por vÃ­deo em rede social com piada gravada em oficina
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende trÃªs
Mulher é morta por elefante após provocar animal na Namíbia
Internacional
Mulher Ã© morta por elefante apÃ³s provocar animal na NamÃ­bia
Drogas eram arremessadas para dentro do presídio
PolÃ­cia
FacÃ§Ã£o usava propina para arremessar drogas e celulares em presÃ­dio de Campo Grande