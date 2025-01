Ingresso por R$ 10zão! Semana do Cinema acontecerá de 6 a 12 de fevereiro

A primeira edição da Semana do Cinema de 2025 - período que promove preços especiais para ingresso e combo de pipoca - acontecerá já no próximo mês! Do dia 6 a 12 de fevereiro, a entrada vai custar apenas R$ 10. As redes de cinema participantes também terão combos especiais de pipoca e bebida.

A campanha é uma parceria entre a Fenec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex).

Em Campo Grande, as redes Cinemark, UCI e Cinépolis estarão participado. Veja os valores dos combos que estarão disponíveis:

Cinemark

combo individual (1 pipoca pequena + 1 bebida pequena + cine cupom) por R$ 29 | descontos para membros sai a R$ 24;

combo para compartilhar (2 pipocas pequenas + 2 bebidas pequenas + 1colecionável) por R$ 49 | descontos para membros sai a R$ 44;

UCI

combo especial (1 pipoca média salgada + 2 refrigerantes 500ml) por R$ 30;

Cinépolis

combo (1pipoca média + 1 refrigerante 700ml) por R$ 29.

Como comprar os ingressos da Semana do Cinema?

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias dos cinemas ou de forma virtual na semana da promoção. Na hora da compra online, basta selecionar a opção de ingresso escrito: “Promoção: Semana do Cinema”. Vale lembrar que na compra online é cobrada uma taxa da plataforma.

