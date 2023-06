IRA! fará show gratuito em Campo Grande para celebrar 'Dia Mundial do Rock'

Cadê a galera que curte rock?! A banda IRA! vem à Capital para celebrar o Dia Mundial do Rock, em 9 de julho deste ano, para um show especial. O evento será na Praça do Rádio, a partir das 17h. O evento será gratuito.

O show é realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o Governo de Mato Grosso do Sul, da Fundação de Cultura e do Sesc MS.

Além da banda de rock nacional IRA!, a abertura do show será da dupla Filho dos Livres.

Serviço

Dia Mundial do Rock com a banda IRA!;

Em 9 de julho;

A partir das 17h;

Praça do Rádio Clube;

Entrada gratuita.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também