Isabela Godinho estará no desfile da Zanir Furtado no MS Fashion Week desta sexta (6)

No último dia de MSFW 2024, a marca Zanir Furtado traz Ana Isabela Godinho para complementar o evento que acontee no Shopping Campo Grande nesta sexta-feira (6). Modelo é conhecida por seu papel como Valéria na série "O Jogo que Mudou a História," exibida no Globoplay.

Zanir Furtado, criadora da marca, desenha cada uma de suas bolsas com inspiração nas cores e formas do Pantanal, assegurando que cada peça seja única e artesanalmente elaborada. Com um forte propósito social, a marca lançou em 2021 uma campanha permanente que visa preservar o Pantanal para as próximas gerações. Para cada bolsa vendida, a marca se compromete a plantar uma muda de árvore nativa no Pantanal, uma iniciativa que já resultou no plantio de quase 300 mudas.

A presença de Ana Isabela no desfile de Zanir Furtado é especialmente significativa. Seu talento a levou a ser um dos nomes de novelas como "Pega Pega," "Verão 90," "Além da Ilusão," e "Vicky e a Musa." Mais recentemente, Ana brilhou na série "Reis" da Record, antes de encarar o desafio de interpretar Valéria na produção do Globoplay.

Serviço - MSFW

Data: 05 e 06 de setembro

Hora: 19h

Local: Shopping Campo Grande

Ingresso: https://bio.site/msfw



