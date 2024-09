JD1TV: 2ª edição do Festival da Carne em Campo Grande promete delícias e diversão

De 13 a 15 de setembro acontecerá em Campo Grande a 2º edição do Festival Internacional da Carne. O evento será realizado do Parque de Exposições Laucídio Coelho, e terá entrada franca.

Serão mais de 30 estações com carnes, podendo ser itens assados ou em natura, de diferentes tipos de carnes, desde carne bovina a carne de jacaré.

Estarão presentes marcas como Friboi, Old Sheep Steak, Stanley, MS Carnes, Morena Bier, Carreta Churrascada, Diego BBQ e mais.

Além disso, terá a 2º edição do Meat Master, que é a Copa Internacional de Assadores de carne, que seguirá o estilo fogo no chão.

