JD1TV: Centro Cultural reabre com espetáculo em homenagem a Clarice Lispector

O Centro Cultural José Octávio Guizzo reabriu após dois anos fechado para revitalização. Reforma que custou cerca de R$ 10 milhões. O espaço agora, tem capacidade para 500 pessoas, com adequações para PCDs. Contando também com elevadores, salas de dança e música, auditório, galerias e ateliê de arte.

Na reinauguração, que aconteceu no último dia dois, teve apresentações e a presença de 400 pessoas. Agora, as expectativas da coordenadora do espaço, Luciana Kreutzer, estão no festival Boca de Cena, que é um evento teatral organizado pelos artistas sul-mato-grossenses.

Mas antes do festival, começará nesta quinta-feira (11), as apresentações do espetáculo “Todo redemoinho começa com um sopro”, em homenagem a escritora e jornalista Clarice Lispector. Sob a direção de Nill Amaral.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também